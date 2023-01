Disabili ospitati in una casa di cura abusiva e costretti a mangiare cibo scaduto

Nove persone con disabilità psichiatrica erano ospitate in una casa di cura senza alcuna autorizzazione, senza personale specializzato e venivano serviti loro cibi scaduti. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni (Nas) di Reggio Calabria, che hanno sequestrato la struttura.

I controlli sono stati eseguiti nel periodo di Natale. La casa di cura era al centro di Reggio Calabria, era "completamente abusiva e priva dei requisiti strutturali e organizzativi necessari per l'assistenza alle persone deboli". Si trattava di fatto di un appartamento in cui vivevano nove persone affette da gravi patologie psichiatriche. Erano ricoverate "in ambienti privi dei requisiti strutturali e senza la presenza delle previste figure sanitarie professionali. Nel corso delle verifiche è stato accertato come gli unici alimenti destinati ai pazienti risultassero in cattivo stato di conservazione e scaduti, sequestrati insieme all'intera struttura".

I pazienti, con l'ausilio del personale del welfare della Città di Reggio Calabria, sono stati affidati alle famiglie.