Sesso in cambio di dosi: l'inferno della casa del crack di Torino

Un giro d'affari ben collaudato fatto di spaccio e sfruttamento della prostituzione in un insospettabile appartamento residenziale alla periferia nord di Torino. Una decina di donne, tra madri e studentesse, si prostituivano in cambio di qualche dose di crack. Spacciatori e clienti venivano gestiti dalla 53 transessuale Monique, condannata con rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 3mila euro di multa per sfruttamento della prostituzione.

La vicenda è emersa nel 2021, quando una studentessa universitaria si era rivolta ai carabinieri di Settimo torinese. "Studiavo psicologia e per pagarmi il crack mi prostituivo - ha raccontato la giovane, citata da Repubblica - facevo uso di stupefacenti. Li assumo ancora. Il crack è così. Pensi solo a quello e ne vuoi sempre di più. Se mi dicevano fai quello, io per il crack facevo quello. Anche per 5 euro".

La studentessa ha poi raccontato come funzionava all'interno della "casa del crack". Monique la "invitava a feste dove mi offrivano da fumare e io andavo. Altre volte arrivavo io col mio cliente. Anche Monique partecipava ai festini, facendo uso di crack. I clienti chiamavano, venivano e avevano rapporti con tutti - ha spiegato - Monique o anche io, o altre. Pagavano il crack e basta. Si mettevano lì e fumavano. Il crack purtroppo ti porta a volerne sempre di più".

La casa era sempre aperta, anche durante il Covid

Dal racconto della studentessa sono partite le indagini dei carabinieri, coordinati dalla pm Chiara Maina. Disposte varie telecamere in punti strategici attorno all'appartamento, i militari hanno osservato per settimane un viavai di spacciatori e tossicodipendenti, che non si fermava né di notte né di giorno, neanche durante il periodo delle restrizioni dovute al Covid, nel 2021.

A quanto emerso dalle indagini, le donne coinvolte erano tossicosdipendenti di tutte le età. I clienti si presentavano nella casa e pagavano la prestazione sessuale direttamente alla 53enne Monique. I soldi non finivano mai in mano alle donne, che ricevevano direttamente dosi di crack dai pusher coinvolti. Spesso il traffico avveniva nel contesto di festini organizzati sempre da Monique. "Quando organizzi una serata?" - la richiesta di un pusher emersa durante le intercettazioni - "Bastano due ragazze, al resto ci penso io», la richiesta di un pusher". "Ci sono già, non si pagano ma fanno quello che diciamo noi", la risposta della donna.

Assolti su richiesta delle avvocate Stefania Agagliate, Silvia Bregliano e Flavia Pivano i due presunti complici della 53enne. I due spacciatori che rifornivano la casa hanno invece patteggiato pene superiori a un anno di reclusione.