Non si presenta a casa per pranzo, la compagna lo trova morto in strada

Era atteso per pranzo a casa, ma quando non si è presentato la compagna si è allarmata. La donna è uscita in strada per cercarlo nei pressi della loro abitazione quando lo ha ritrovato a terra esanime. L'uomo, 68 anni, è caduto a terra da una scala e ha perso la vita. Inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118: il 68enne è morto sul colpo.

Da una prima ricostruzione, l'uomo era salito diversi metri su una scala appoggiata a un faggio nel tentativo di staccare un ramo secco con un cordino, quando era caduto a terra.