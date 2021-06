Dal campo rom alla casa popolare: "Per noi è il paradiso"

"Per noi è il paradiso, ci è cambiata la vita e siamo felici". Mario Omerovich, 37 anni, nato in Bosnia ma in Italia dall’età di 3 anni, non trattiene l’emozione quando ci accompagna dentro la sua nuova casa nel complesso Ater alla periferia est di Roma, assegnata lo scorso dicembre. Insieme a lui la moglie e i loro sei figli: Jubo, Valeria, Kevin, Michela, Maria. Dai 13 anni ai 6 mesi di età. "Qui possono crescere in un ambiente sano e tutti noi integrarci al meglio”.

Mario e la sua famiglia sono riusciti ad evitare l’ultimo sgombero organizzato nel campo rom di Castel Romano, alle porte di Roma dove vivevano da 8 anni e a seguito dello sgombero di quello a Tor De Cenci. Destino diverso per Alen Omerovich, 34 anni e padre di tre bambini, che con l’anziano padre Hasib hanno dovuto prima trascorrere due mesi in un centro Covid, dopo l’allentamento dal campo. "Avevamo paura di restare in mezzo ad una strada, come accaduto alle famiglie del Camping River. E questo malgrado fossimo da tempo in graduatoria - spiega Alen dalla sua nuova casa al Collatino -. Per fortuna così non è stato e qui i miei bambini hanno le scuole vicine e possono avere una vita migliore".

"Questa è l’unica via per il superamento dei campi, case popolari a famiglie che ovviamente hanno i requisiti e che in nessun modo scavalcano il diritto ad altri - sottolinea Carlo Stasolla dell’associazione 21 luglio -. In questo caso specifico è stata applicata l’assegnazione con la quota di riserva per gli alloggi Erp, come previsto dalla legge regionale, e come fatto anche dalla giunta leghista di Ferrara".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il Comune deve velocizzare le pratiche ed effettuare le assegnazioni, bloccate senza alcun motivo soprattutto negli ultimi due anni - dice Patrizia Allaria, volontaria - Tanti sono ancora costretti a vivere nei campi malgrado i requisiti e l'alto punteggio in graduatoria".