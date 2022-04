Il cassiere di banca che teneva per sé i soldi dei clienti

Avrebbe approfittato del suo ruolo per intascare i soldi versati in banca dai cittadini che dovevano pagare Tari e Imu. Il cassiere di un istituto di credito della provincia di Lecce è stato arrestato e deve rispondere di peculato, appropriazione indebita e truffa aggravata. Secondo l'accusa è riuscito a tenere per sé sedicimila euro, consegnati in contanti da 75 clienti. Al momento si trova ai domiciliari.

L'indagato avrebbe "occultato o distrutto la copia riservata alla banca al fine di sottrarsi a ogni possibile controllo interno della contabilità giornaliera della filiale, omettendo il successivo trasferimento delle somme all'Agenzia delle Entrate e conseguentemente al Comune destinatario dei tributi".

Nell'arco di appena un anno, da febbraio 2021 a gennaio 2022, "si sarebbe appropriato dei risparmi di un cliente ultranovantenne per quasi 21mila euro sottraendoli con vari prelievi, con importi tra mille e tremila euro, a volte eseguiti anche nel corso della stessa giornata", spiegano i finanzieri in una nota. E ancora: "Il cassiere, essendo riuscito a carpire la fiducia dell'anziano e dei suoi familiari, si sarebbe offerto di prelevare fondi dal libretto e di fornire assistenza bancaria ogniqualvolta il cliente fosse stato impossibilitato a raggiungere l'istituto di credito. E avrebbe prelevato una somma superiore a quella richiesta dal truffato, trattenendo per sé la differenza". Per non destare sospetti, il dipendente prima di restituire il libretto di risparmio all'intestatario "avrebbe annotato a penna l'operazione di prelievo richiesta in luogo di quella effettivamente eseguita, alterandone così il saldo contabile".

Il cassiere è stato prima sospeso e poi licenziato dalla banca per cui lavorava.