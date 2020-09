Il giallo dell'uomo ucciso a coltellate sull'argine del fiume

L'ipotesi prende quota ora dopo ora: omicidio. Il cadavere di un uomo è stato trovato lungo l'argine dell'Arno in via Tavi a Castelfranco di Sotto (Pisa). Le indagini sono condotte dai carabinieri: il corpo presenta ferite di arma da taglio. L'uomo, dell'apparente età di 40 anni, era vestito con una tuta sportiva e non aveva con sé documenti né telefono cellulare.

Castelfranco, l'uomo trovato morto sull'argine dell'Arno

L'allarme è stato lanciato da alcuni passanti, che hanno notato il corpo e chiamato i soccorsi. Non ci sarebbero al momento testimoni della presunta aggressione e l'arma del delitto non è stata trovata. I carabinieri sono al lavoro per risalire all'identità della vittima. L'autopsia fornirà elementi utili alle indagini. Si ipotizza che l'uomo fosse in zona per fare attività sportiva o una passeggiata, visto l'abbigliamento e la mancanza di oggetti personali in tasca. Potrebbe trattarsi quindi di una rapina finita in tragedia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altro elemento che dovrà essere chiarito è se l’omicidio sia avvenuto sul posto o se quello, l'argine del corso d'acqua, sia solo il luogo in cui l’assassino o l’aggressore si è disfatto del cadavere. Domande che potranno ricevere una prima risposta dall’autopsia disposta dalla magistratura. Il magistrato di turno alla procura di Pisa, il dottor Fabio Pelosi, arrivato sul posto, ha disposto tutti gli esami necessari sul cadavere. Sul posto fino a notte fonda le forze dell'ordine. Non ci sono denunce di scomparsa in zona.