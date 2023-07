Rischia di annegare, 11enne salvata da una "catena umana"

Una bambina di 11 anni, in vacanza con i genitori a Castiglione della Pescaia, ha rischiato di annegare in mare. A salvarla è stato l'intervento immediato di alcuni vacanzieri, dei bagnini e i soccorritori. Una catena umana che ha scongiurato il peggio.

Dopo aver giocato in spiaggia la ragazzina è entrata in acqua, ma dopo alcuni minuti si è sentita male, probabilmente per una congestione. La ragazzina è finita così sott'acqua. Alcuni bagnanti che erano vicino a lei sono intervenuti subito e l'hanno ripescata. I bagnini si sono gettati in mare e l'hanno riportata sul bagnasciuga. L'11enne aveva ingerito acqua e perso conoscenza. Le hanno praticato il massaggio ed è riuscita ad espellere molto liquido. Il personale della Croce Rossa arrivato sul posto ha proseguito le operazioni di soccorso. La bambina ha ripreso conoscenza e subito dopo è stata trasportata all'ospedale Meyer di Firenze per accertamenti e per il doveroso monitoraggio con l'elicottero Pegaso.