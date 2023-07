Perde il controllo della moto: morto ragazzo di 16 anni

Tragedia nella serata di ieri 20 luglio 2023 a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un giovane ragazzo di sedici anni è morto dopo essersi schiantato contro un palo della luce a bordo della sua moto. Giuseppe Pugliese stava guidando la sua Yamaha lungo via del Cerverio quando - per cause ancora da confermare - ha perso il controllo del mezzo ed ha impattato contro un palo dell'illuminazione.

Le sue condizioni sono risultate subito gravissime, a tal punto che i sanitari del 118 hanno chiamato l'elisoccorso che lo ha trasportato presso l’ospedale "Annunziata" di Cosenza. Inutili però i tentavi di rianimazione: a causa delle profonde lesioni date dallo schianto, per il giovane centauro non c'è stato nulla da fare.

Figlio di un carabiniere e di una commessa, Giuseppe è ricordato dalla comunità di Castrovillari - dove la famiglia era molto conosciuta - come un ragazzo buono e gentile. Frequentava l'indirizzo meccanico dell'istituto Enrico Fermi della città. Moltissimi sono i post di cordoglio sui social. Al momento i carabinieri stanno svolgendo le indagini per capire la dinamica dello schianto.

Continua a leggere su Today.it