"Mancano i kalashinokv e poi è come la Cecenia": circondano la polizia al funerale dell'amico

Un video per raccontare il degrado in cui ormai versa Catania: sono diventate virali le immagini che arrivano dalla Sicilia. La morte di due ragazzini - il 20enne Carmelo Rapicavoli e il 29enne Fabrizio Storniolo - in un incidente in motorino lo scorso 27 settembre diventa l'occasione per una dimostrazione di forza che poco ricorda un funerale.

Fuochi d'artificio, urla e cortei di motorini. L'immancabile 'munnizza' sullo sfondo. "Mancano i kalashinokv e poi è come la Cecenia" si legge tra i commenti. Accerchiata dai motorini anche una volante della polizia: una donna si avvicina all'auto armata di qualcosa e dà un colpo alla vettura, aprendo successivamente lo sportello del passeggero.