Far west in strada: due morti e quattro feriti in una sparatoria

Far west in strada. Una sparatoria è avvenuta ieri sera, intorno alle 20, a Catania nel quartiere Librino, in via Grimaldi. Coinvolte almeno sei persone: due sono morte, quattro i feriti. Sul fatto indagano i carabinieri. Al vaglio degli inquirenti le registrazioni delle telecamere presenti nella zona, da cui potrebbero emergere elementi utili alle indagini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I rielievi sono stati effettuati dal Sis dei carabinieri del reparto operativo, mentre le indagini sono state affidate al nucleo investigativo del comando provinciale e coodrinate dalla procura di Catania. Non si esclude al momento alcuna pista, anche se al momento l'ipotesi di una lite degenerata in sparatoria è tra le ipotesi accreditate. Una delle persone defunte era vicina al noto cantante neomelodico Niko Pandetta, che ha subito postato sulla sua pagina Facebook un messaggio di cordoglio per una delle vittime.