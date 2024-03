Strangola la compagna davanti ai figli: una telefonata evita la tragedia

Calci, pugni, insulti, umiliazioni e minacce di morte contro la convivente per più di cinque anni. È l'inferno domestico ricostruito dai carabinieri di Palagonia, comune di quindicimila anime del catanese che hanno portato in carcere un uomo di 22 anni.

Un inferno che si è interrotto solo quando l'uomo, all'ennesima lite, con una violenza inaudita avrebbe dapprima tentato di strangolare la donna e poi l'avrebbe colpita violentemente alla testa con una sbarra di ferro. L'ennesimo orribile episodio di femminicidio è stato evitato solo grazie alla chiamata della vittima alle forze dell'ordine. Intervenuti sul luogo dell'aggressione i militari hanno trovato evidenti tracce di sangue. Hanno quindi provveduto a bloccare l'uomo e raccolto le prime dichiarazioni della donna.

Dalle prime ricostruzioni emergerebbe un quadro di violenza quotidiana, spesso esacerbata dagli stupefacenti di cui il 22enne farebbe largo uso.

La giovane vittima, dopo essere stata accolta in caserma, è stata poi accompagnata in pronto soccorso venendo successivamente dimessa con 30 giorni di prognosi a causa delle ferite riportate. Ora è al sicuro assieme ai propri figli in una località protetta. L'uomo è stato condotto invece in carcere dove rimarrà fino all'esito dell'udienza di convalida da parte del gip di Caltagirone