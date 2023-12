Lei voleva sfrattarlo di casa, lui le sfonda casa con l'ascia

Voleva sfrattare l'inquilino e riprendere possesso della sua casa, ma quell'uomo non voleva andarsene. Tanto da minacciare la proprietaria in modo sempre più pesante fino a prendere un'accetta. Come Jack Nicholson in Shining un catanzarese di 47 anni si è presentato a casa della donna danneggiandole la porta di casa con un'accetta. La richiesta era sempre la stessa: esigeva il rinnovo del contratto di locazione.

I carabinieri di Catanzaro Lido lo hanno arrestato per i reati di atti persecutori ed estorsione visto che l'uomo da tempo vessava la donna nonostante ripetuti ritardi nei pagamenti del canone d'affitto.