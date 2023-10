Auto si schianta contro un albero: morta una donna, salva la figlia

La Fiat Panda su cui viaggiavano le due donne è finita fuori strada a Corleone, in provincia di Palermo. Entrambe sono state portate in ospedale dove una di loro, Caterina Cataldo, di 98 anni, è morta nonostante le manovre rianimatorie praticate per oltre un'ora