Turista partorisce in spiaggia tra l'incredulità dei bagnanti

Parto improvviso in spiaggia a Cattolica, in provincia di Rimini. Tutto è successo al bagno 5 dove a diventare mamma per la settima volta è stata una turista austriaca. La donna era sotto l’ombrellone in compagnia della famiglia quando ha accusato un malore e si è diretta in bagno. Poco dopo le sue urla hanno allertato i proprietari del bagno. Fortunatamente nei paraggi si trovava un’infermiera che ha subito compreso la situazione.

Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 ma tra l’incredulità dei bagnanti il parto è avvenuto proprio in spiaggia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La neo mamma è stata trasportata col codice di massima gravità all'ospedale "Infermi" di Rimini, dove è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia. Il piccolo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale per stabilire eventuali sofferenze patite durante il parto e le settimane di vita dal concepimento.