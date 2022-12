Cavalla gravida viene rubata da un allevamento e abbandonata in strada: investita e uccisa

Una cavalla gravida rubata da un allevamento è morta dopo essere stata investita da un'auto a San Benigno Canavese, in provincia di Torino. L'episodio, di cui si è avuta notizia nelle scorse ore, è avvenuto domenica scorsa. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Chivasso, intervenuti sul posto.

Secondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero portato via l'animale tagliando una recinzione elettrificata dell'allevamento. Una volta ottenuto ciò che volevano però le cose si sono messe male. I malviventi non avrebbero saputo come gestire la cavalla e l'avrebbero così abbandonata in strada, con estremo pericolo per se stessa e per gli automobilisti.

L'animale ucciso si chiamava Roxette Grif, aveva 12 anni ed era un'ex campionessa di trotto. Prima di ritirarsi nel 2020, per diventare una fattrice, aveva accumulato premi per 80mila euro. Non è chiaro chi abbia investito l'animale dal momento che il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso. Nell'incidente ha perso la vita anche il piccolo puledro che Roxette portava in grembo.