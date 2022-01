Cavalli morti nel traghetto per la Sardegna: uccisi dal caldo nei garage

Il procedimento penale per la morte di quattro cavalli della scuderia Clodia di Roma, avvenuta il 13 luglio 2020 sulla nave Moby Aki partita da Civitavecchia e approdata a Olbia, resta al Tribunale di Tempio Pausania e vedrà citata in giudizio anche la compagnia marittima. E' quanto ha deciso il gup Marco Contu, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per gli imputati nell'udienza fissata il 21 aprile aprille. Coinvolti il comandante del traghetto, il primo ufficiale di coperta, l'allievo ufficiale di coperta, e l'autista incaricato del trasporto degli animali.

Il giudice ha rigettato l'eccezione di incompatibilità territoriale avanzata dai difensori dei marittimi, i quali sostenevano che essendo iniziato il viaggio a Civitavecchia, il tribunale competente sarebbe dovuto essere quello appunto di Civitavecchia. Alla richiesta si sono opposti l'avvocato difensore dell'autista e i legali delle parti civili.

Gli animali avrebbero dovuto gareggiare all'ippodromo di Chilivani, ma quando il traghetto attraccò a Olbia gli animali erano già morti, uccisi dall'eccessivo calore che si era sviluppato nel garage della nave, dove avevano viaggiato. Secondo le accuse della Procura di Tempio, tutte da provare, sulla nave non furono attivate le procedure necessarie per il trasporto in sicurezza dei cavalli.