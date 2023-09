"Quei cavallini sono aggressivi e troppo numerosi": il Comune li vende a 600 euro l'uno

Prima esemplari da salvare perché a rischio estinzione, adesso un problema da "svendere" a poco prezzo. Sta facendo discutere la decisione del comune di Laconi, in provincia di Oristano, di mettere in vendita i cavallini del Sarcidano, una delle razze equine più antiche della Sardegna, che il Comune aveva acquistato nel 1996 proprio con il fine di scongiurarne l'estinzione.

Adesso però le cose sono cambiate: i cavallini sono diventati troppo numerosi per essere gestiti in sicurezza, rendendo necessario uno sfoltimento degli esemplari che vivono nella foresta demaniale di Funtanamela. Secondo la convenzione stipulata al momento dell'acquisto tra il Comune di Laconi, l’Agenzia Forestas e il Dipartimento di medicina veterinaria dell'Università di Sassari, la presenza massima sul territorio doveva essere di 50 cavalli. Ora i capi sono diventati più di 60 ed è aumentata anche la loro aggressività.

Il bando per l'acquisto dei cavallini del Sarcidano è in fase di lavorazione: la gara sarà rivolta ai privati, allevatori, enti e associazioni sportive che esercitino la propria attività in Sardegna e circoli ippici. Al momento verranno messi in vendita soltanto gli esemplari maschi: il prezzo base sarà di 600 euro a capo.Ci saranno anche dei vincoli per chi acquista i cavallini: verrà imposto il divieto di macellazione e l'esemplare dovrà accoppiarsi obbligatoriamente con una cavalla del Sarcidano o con un'altra specie simile, con l'obiettivo di non compromettere la razza.

Continua a leggere su Today.it...