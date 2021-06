Il cavallo imbizzarrito sfascia l’auto del Ministro Lamorgese

La presenza del numero uno dell'Interno è stata per il sindaco di Firenze l’opportunità di chiedere un Cpr, Centro di permanenza per i rimpatri, non presente al momento in Toscana

Il cavallo imbizzarrito si libera del controllo del conducente e tira dritto tra due auto sfasciandole ed entrando nella sede del consiglio comunale. E’ successo oggi a Firenze dove la carrozza tirata da un cavallo imbizzarrito è finita sull'auto del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, impegnata a Palazzo Vecchio per un saluto in Consiglio comunale. Il cavallo, che stava trinando una delle carrozze che a Firenze portano in giro i turisti, si è agitato, ha attraversato una strada vicino piazza della Signoria e si è infilato tra due auto ministeriali, quella della ministra e una della scorta, parcheggiate davanti la sede dell’assemblea cittadina. Il cavallo è riuscito a liberarsi della carrozza, ma poi è stato fermato, senza nessuna conseguenza per se stesso e gli altri. A parte il danno alle auto istituzionali.

Come psiegato anche da FirenzeToday, la presenza del Ministro dell’Interno è stata per il sindaco di Firenze Dario Nardella l’opportunità di chiedere un Cpr, Centro di permanenza per i rimpatri, non presente al momento in Toscana. Lamorgese ha invece parlato ai giornalisti anche di altre questioni. Tra queste, quella della presenza della criminalità organizzata e delle mafie in toscana dove "non esiste una presenza organica di mafie e criminalità organizzata, ma ciò non esime da controlli che dovranno essere ancora più rigidi e pressanti per evitare che si realizzi un'ipotesi di questo tipo". La ministra ha inoltre garantito l’arrivo a Firenze di 20 poliziotti in più, come è anche prevista una rimodulazione per carabinieri e guardia di finanza del capoluogo toscano.