Petardi nel recinto: cavallo fugge terrorizzato, finisce nel fiume e muore

A Majano, in provincia di Udine, un cavallo è caduto in un fiume dopo essere scappato dal suo recinto perché impaurito dai petardi. Per l'animale non c'è stato nulla da fare. Nonostante sia stato tirato fuori dal canale dai vigili del fuoco, aiutati da un uomo del posto che aveva allertato i soccorsi, il cavallo è morto poco dopo, probabilmente a causa del freddo.

Il fatto è andato in scena venerdì sera, intorno alle 17. A spingere l'animale verso il fiume secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il botto provocato dal lancio di alcuni petardi nel recinto del cavallo. Come riferisce UdineToday, episodi simili sarebbero già accaduti in passato, almeno secondo quanto riportano i proprietari dell'equino.

Ma questa volta l'animale si sarebbe spaventato moltissimo. Tanto da imbizzarrirsi e saltare la staccionata. Durante la folle corsa dettata dalla paura, l'animale è finito nel canale Ledra. Adriano Gastandello, un residente della zona che abita proprio vicino al canale, ha lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono calati in acqua e sono riusciti a imbragare il cavallo. In un secondo momento hanno fissato le cinghie dell'imbragatura a un trattore dotato di forca da letame messo a disposizione dall'uomo che aveva chiamato i soccorsi. Quando è uscito dall'acqua l'animale era ancora vivo: sembrava anzi solo infreddolito e spaventato. Nella tarda serata di ieri purtroppo è arrivata la notizia del decesso.