Cavo d'acciaio in mezzo alla strada: fermato uno dei due complici di Alex Baiocco

Fermato uno dei due complici di Alex Baiocco, il 24enne milanese già in carcere per aver teso, alle 2 di notte dello scorso 4 gennaio, un cavo di acciaio ad altezza d'uomo in mezzo alla strada in viale Toscana, a Milano, mettendo in pericolo la vita specialmente di motociclisti e ciclisti.

Il fermo per blocco stradale è stato eseguito nella notte a Monza dai carabinieri della compagnia Monforte. Il giovane, 18 anni, è stato portato in carcere sempre a Monza. Ora si sta rintracciando il terzo ragazzo. Gli inquirenti sarebbero sulle sue tracce.

"Una bravata per noia", così Alex Baiocco ha definito quanto fatto all’alba di giovedì 4 gennaio. Soltanto la chiamata di un testimone alle forze dell'ordine ha evitato la tragedia. "Una ca**ata per gioco" fatta perché ci "annoiavamo", avrebbe detto il ragazzo al gip dichiarando di essere "molto pentito". Ma chi è Alex Baiocco? Capelli lunghi, smalto nero sulle unghie, look 'emo', amante della musica, il 24enne è noto alle forze dell’ordine per alcuni piccoli precedenti.

L’avvocato del 24enne ha dichiarato che il ragazzo è "distrutto" e che "non si dà pace". "Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno", ha detto Alex Baiocco durante l'interrogatorio davanti al gip.