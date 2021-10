Cavo elettrico si stacca dalla sopraelevata e colpisce i passanti

Alcune persone sono rimaste ferite al porto antico di Genova a causa della caduta di un cavo, presumibilmente elettrico, della lunghezza di circa 200 metri, dalla sopraelevata. È successo nel primo pomeriggio di domenica 24 ottobre 2021 all'altezza di ponte Parodi e dell'acquario.

Come riporta GenovaToday, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 (Misericordia, Croce Verde e Croce Celeste), i vigili del fuoco e la guardia di finanza, che ha delimitato la zona. Il bilancio iniziale parla di tre persone ferite, portate in ospedale in codice giallo con lievi contusioni, ma è da capire se siano state raggiunte dalla corrente elettrica. I vigili del fuoco si sono occupati di accertare la proprietà del cavo e mettere in sicurezza l'area.