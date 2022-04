Cavo della linea elettrica cade sul treno: paura a pochi passi dalla stazione

Un cavo della linea elettrica è caduto su un treno nei pressi della stazione di Napoli Garibaldi provocando leggere ferite a cinque persone. La circolazione sulla linea Napoli Gianturco - Villa Literno risulta sospesa dalle 12.

Il cavo delle linea cadendo ha danneggiato alcuni finestrini di un treno regionale in prossimità della stazione. Cinque persone risultano lievemente contuse e medicate sul posto. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e Trenitalia sono già intervenuti per gli opportuni interventi di ripristino della linea.

Da una prima ricostruzione, si legge in una nota di Rfi, "sembra che durante i lavori condotti da una ditta esterna al Gruppo FS, in corso in piazza Garibaldi, una trivella abbia bucato la calotta della galleria sottostante colpendo e danneggiando il pantografo del treno regionale. Il pantografo dissestato, a sua volta, ha rotto il cavo dell’alta tensione elettrica che alimenta i treni, colpendo i finestrini del treno e provocando l’interruzione della circolazione".