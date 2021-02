L'uomo che gira per la città con un'armatura da robot (e forse c'è un motivo preciso)

A Ceccano, in provincia di Frosinone, c'è chi non vuole correre il minimo rischio di contagio da coronavirus. Per questo non ha indossato una semplice mascherina anti Covid bensì, tra l'incredulità dei passanti, un'armatura da robot. Come spiega FrosinoneToday, l'uomo gira da ieri per le strade della città con il suo super dispositivo di protezione individuale. Che sia una protesta contro le stringenti normative? Chissà. Quel che è certo è che l'uomo che compare nel video pubblicato via social dal concittadino Jonathan Bruno merita il tributo dei Black Sabbath. Con la loro canzone "Iron man".

Ceccano: l'uomo che gira per il paese vestito da robot: il video