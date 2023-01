Cede una grata e fa un volo di tre metri

A Pontecagnano Faiano, comune in provincia di Salerno, un ragazzo di 23 anni è caduto nel vuoto dopo che una grata su cui stava camminando ha improvvisamente ceduto. I fatti sono andati in scena domenica sera in un'area di sosta nei pressi del centro commerciale "Maximall". Il giovane avrebbe fatto un volo di tre metri poco dopo aver parcheggiato l'auto.

È stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari e ora si trova in ospedale al Ruggi di Salerno, fortunatamente non in gravissime condizioni. Nella caduta avrebbe riportato una frattura alla caviglia e un trauma alla colonna vertebrale. Ora le indagini dovranno fare luce sull'accaduto.