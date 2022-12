Cede il terreno e la gru resta in bilico sul palazzo, famiglie evacuate

Paura all'alba di oggi, 6 dicembre, per i residenti di un palazzo in via Sassi a Modena. La gru utilizzata nel cantiere adiacente è rimasta pericolosamente in bilico sull'edificio e le famiglie sono state allontanate d'urgenza per ragioni di sicurezza. Circa sessanta i nuclei familiari costretti a lasciare temporaneamente la propria casa.

All'origine dell'incidente ci sarebbe uno smottamento del terreno proprio dove è stata posizionata la gru. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri, seguiti anche dai tecnici Hera. La polizia locale ha chiuso al transito la strada - nel tratto compreso tra via Tamburini e viale Buon Pastore - per consentire gli interventi di messa in sicurezza della zona.