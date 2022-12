Cede una parte del ponte: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nel Teramano, dove intorno alle 23 di ieri ha ceduto una spalla del ponte sul torrente Salinello lungo la strada provinciale Sp12, tra i comuni di Sant'Omero e Bellante. Fortunatamente il cedimento si è verificato in un momento in cui nessuna auto stava transitando sul ponte. Per questo, come ha confermato su Facebook il Presidente della provincia Diego Di Bonaventura, non ci sono feriti e non risultano veicoli coinvolti.

Nel frattempo il ponte è stato chiuso e si sta provvedendo a predisporre la segnaletica per le deviazioni su altre strade. Le prime segnalazioni sono arrivate da alcuni automobilisti che per fortuna si sono fermati in tempo: come mostrano le immagini una parte della carreggiata si è infatti "abbassata" in seguito al cedimento. Non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto. Certo è che il transito sul ponte era limitato a veicoli con non pesano più di 12,5 tonnellate.