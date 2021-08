Anziana disperata ruba cibo, guardia giurata le paga la spesa

È successo a Ceglie Massapica, in provincia di Brindisi: la donna è stata sorpresa da una cassiera con due scatolette di tonno e due pacchi di pasta

Affamata e disperata, è entrata in un supermercato e ha rubato un pacco di pasta e due scatolette, rischiando la denuncia: è successo a un’anziana donna di Ceglie Massapica, in provincia di Brindisi, ad andarle in soccorso una guardia giurata che ha assistito alla scena e ha deciso di pagare al suo posto.

La storia la racconta Brindisi Report: lo scorso mercoledì 18 agosto Angelo Tetesi, guardia giurata di San Michele Salentino dipendente della ditta Mondialpol Vedetta 2, era in servizio a Ostuni. Decide di fermarsi a Ceglie Messapica per comprarsi qualcosa da mangiare e sceglie un piccolo supermercato. Una volta dentro, mentre osserva pane e insaccati, sente delle grida, e avvicinandosi all’uscita nota una cassiera intenta ad accusare un’anziana donna di avere rubato.

Tetesi si informa, e scopre che la pensionata ha rubato due pacchi di spaghetti e due scatolette di tonno: “Ho fame”, spiega in lacrime, addolorata e umiliata. A quel punto la guardia giurata decide di intervenire e di saldare il conto, consentendo alla donna di tornare a casa con le sue provviste.