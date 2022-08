Cerca di recuperare il cellulare ma precipita in un dirupo: muore un escursionista

Stavano affrontando un’escursione sull’Altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza, quando è caduto il cellulare a una donna e il suo fidanzato, per andarlo a recuperare, è caduto in un dirupo. L'escursionista di 30 anni, residente in provincia di Rovigo, è morto nel primo pomeriggio di oggi 20 agosto precipitando per un centinaio di metri da un massiccio sulla Val d'Astico, a Rotzo.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava cercando di recupare il telefonino della ragazza, quando si è sporto nel precipizio perdendo l'equilibrio e finendo in un burrone. A dare l'allarme, sotto choc, è stata la fidanzata che ha allertato le forze dell'ordine. Le ricerche, che hanno coinvolto vigili del fuoco, Soccorso alpino e Suem 118, hanno poi consentito di recuperare la salma.

Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incidente. Sul luogo della tragedia è atteso ora il medico legale per l'accertamento della morte, che è avvenuta sul colpo.