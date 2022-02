Ristoratore pubblicizza "buffet no green pass", ma si presentano i carabinieri

Organizza nel proprio locale una cena a buffet dichiaratamente "no green pass" e pubblicizza sui social l'evento. All'orario però, oltre ai clienti, si presentano i carabinieri e gli agenti della polizia locale. Nei guai, come racconta GenovaToday, un ristoratore di Sestri Levante.

All'arrivo delle forze dell'ordine in sala c'erano oltre trenta persone, tutte identificate. Circa una decina, presumibilmente ignare dell'iniziativa dei proprietari, hanno subito mostrato il green pass mentre le altre si sono rifiutate di esibirlo. Adesso per i titolari dell'attività e i clienti senza certificazione sono in arrivo le sanzioni. Il locale è stato anche oggetto di verifiche specifiche da parte dei carabinieri, che hanno trovato carenze igienico-sanitarie e il mancato aggiornamento del piano di autocontrollo: sono quindi scattate multe per circa tremila euro.