Rimane chiusa fuori casa in balcone e precipita dal secondo piano: infilzata dalla ringhiera

Tragedia sfiorata nella serata di giovedì, poco dopo le 21.40, a Cendon di Silea (Treviso), in via Molino. La giovane, 30 anni, era andata a fumare sul terrazzo e la porta-finestra le si è chiusa alle spalle. Poi l'incidente

Fortunatamente non è in gravi condizioni dopo un incidente terribile. Tragedia sfiorata nella serata di giovedì, poco dopo le 21.40, a Cendon di Silea (Treviso), in via Molino.

Cendon di Silea: precipita dal secondo piano e resta infilzata

Una donna di 30 anni, A.F., è precipitata dal terrazzino della sua abitazione, un appartamento al secondo piano di un condominio, ed è rimasta infilzata sulla recinzione esterna. In base a quanto hanno ricostruito i carabinieri di Silea, intervenuti per accertare la dinamica dell'episodio, la 30enne stava fumando una sigaretta nel terrazzino della sua abitazione ma inavvertitamente è rimasta chiusa fuori, senza poter rientrare. La porta finestra, lasciata inizialmente socchiusa, si è invece chiusa, senza possibilità di aprirla dall'esterno.

A quel punto la giovane ha deciso di chiedere aiuto al vicino di casa e si è arrampicata cercando di raggiungere il terrazzino di quest'ultimo, per poter così tornare in casa. Qualcosa è andato storto, probabilmente è scivolata. La 30enne è precipitata nel vuoto, da un'altezza di circa quattro metri, precipitando sopra una recinzione che l'ha infilzata all'altezza di una gamba, causando lesioni importanti ad un femore e ad un gluteo.

I soccorsi sono stati immediati, la 30enne è rimasta sempre cosciente: sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Treviso oltre a medico e infermieri del Suem 118 che hanno accompagnato la giovane al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello. Fortunatamente le condizioni della 30enne non sono gravi. La prognosi resta per ora comunque riservata.