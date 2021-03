Quelli che non rinunciano a cenare al ristorante a Roma e Milano: maxi-multe

Nel capoluogo lombardo in un locale in via Romagnosi si serviva la cena a 14 clienti, con tre camerieri in sala a servire tra i tavoli. Alla Garbatella episodio simile. Le serate finiscono male

Blitz dei poliziotti della questura di Milano in un ristorante in via Romagnosi che ieri offriva la cena a 14 clienti, con tre camerieri in sala a servire tra i tavoli. Al titolare del ristorante è stato redatto verbale di sanzione amministrativa per la violazione delle norme anti-Covid e il locale è stato chiuso provvisoriamente per 5 giorni. Inevitabili le multe da 400 euro.

Cene clandestine al ristorante: sanzioni a Roma e Milano

Sempre ieri l'Ufficio Prevenzione Generale della questura di Milano ha registrato 1.000 controlli. In serata, dalle ore 20.30, a seguito di alcune segnalazioni gli agenti sono intervenuti in zona Colonne di San Lorenzo, Darsena e a Brera. Le centinaia di persone presenti, in maggioranza giovani, invitati a distanziarsi ed a rispettare le misure in vigore, hanno accolto l'invito ad allontanandosi senza troppi problemi.

A Roma nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, con l’ausilio di pattuglie di Polizia Locale di Roma Capitale, hanno fatto accesso presso un noto ristorante in zona Garbatella. Qui, in totale violazione delle vigenti prescrizioni in materia di contenimento epidemiologico da Covid-19, è stata riscontrata la presenza di 11 persone, tutte identificate, tra clienti seduti ai tavoli intenti a consumare cibo e personale addetto alle cucine. Il controllo ha portato ad elevare 5 sanzioni da 400 euro e la chiusura temporanea con apposizione dei sigilli per 3 giorni del ristorante.