Urla: "Sono armato" e scatena il panico al centro commerciale: ma era un manico di scopa

Panico al centro commerciale 'Parco Leonardo', a Fiumicino, alle porte di Roma. Un uomo, presumibilmente pakistano, ha avuto una discussione con un addetto alla sicurezza di un negozio, forse per una sospetta rapina, e avrebbe reagito dicendo di essere armato. Immediato il "fuggi fuggi" dei clienti, con l'allarme lanciato per una persona armata e le persone chiuse nei negozi.

Ora è in corso l'identificazione del pakistano che ha scatenato il putiferio: l'uomo, secondo quanto apprende Adnkronos, avrebbe avuto una lite con l'addetto alla sicurezza di un negozio, minacciandolo di tornare armato. Ripresentatosi come promesso, stringeva però in pugno un manico di scopa.

"C'erano almeno 70 ragazzi, erano tutti ammucchiati e non si capiva chi picchiasse chi. A un certo punto si è sparsa la voce che qualcuno fosse armato ed è arrivata la vigilanza. Il negozio di trucchi proprio lì davanti ha abbassato la saracinesca, ma in pochi minuti tutto è tornato alla normalità", il racconto di una commessa di un negozio di prodotti per la casa.

