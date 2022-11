Stagiste (minorenni) di un centro estetico costrette a fare sesso con i clienti

Ragazzine di neppure 18 anni chiamate per uno stage in un centro estetico e poi costrette ad avere rapporti sessuali con i clienti. Lo scandalo scuote la Franciacorta. Secondo quanto riporta la stampa locale, un uomo e una donna sono indagati per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Un vizio di notifica farà però ripartire le indagini.

Quattro le studentesse coinvolte loro malgrado nella vicenda. Secondo quanto ricostruito si aspettavano di svolgere uno stage al centro estetico, una volta selezionate (lo scorso anno, ndr) però sarebbero arrivate loro proposte di ben altro tenore: prestazioni sessuali da elargire ai clienti. La titolare dell'attività avrebbe guadagnato un extra di 50 euro a seduta. Le stesse ragazzine hanno però denunciato quanto accaduto alla scuola e ai familiari. Da qui l'indagine dei carabinieri. La vicenda giudiziaria è soltanto all'inizio, affidata alla procura dei minori di Brescia.