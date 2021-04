"Violenze contro gli ospiti di un centro per spastici": ai domiciliari tre operatori, il video

I carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti di tre operatori di un centro residenziale per soggetti spastici di Brancaccio, a Palermo, che ora sono finiti ai domiciliari.. Gli indagati sono ritenuti a vario titolo responsabili del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Secondo quanto ricostruito avrebbero offeso e talvolta anche aggredito gli ospiti della struttura per cui lavoravano. Infischiandosene del fatto che fossero persone assolutamente indifese. Oltre ai tre dipendenti altre due persone sono state indagate per maltrattamenti contro familiari e conviventi, ma il giudice ha disposto per loro il divieto di avvicinamento alle persone offese e l’obbligo di prestazione alla polizia giudiziaria.

Le intercettazioni ambientali audio e video, effettuate h24 all'interno del Centro residenziale con la costante presenza di una pattuglia pronta a intervenire se necessario,hanno documentato sia violenze e insulti nei confronti dei pazienti sia omissioni nell'assistenza e nelle cure.

Nelle immagini diffuse (in basso) si vedono alcuni operatori usare metodi discutibili con gli ospiti: ce n’è uno che prende un uomo, lo costringe ad alzarsi dal divano e poi lo spinge per terra; uno che schiaffeggia un ragazzo e gli fa sbattere la testa contro il muro; un'altra che strattona un giovane e lo spinge sulla sedia.

Le riprese nascoste, aggiungono dal comando, hanno permesso di documentare "sistematiche condotte di maltrattamenti" che "si sono sostanziate sia in azioni violente, offensive e minacciose, che in comportamenti omissivi rispetto alle cure dovute".

"Per la particolare efferatezza delle azioni", sottolineano gli inquirenti, per tre operatori sono stati disposti gli arresti domiciliari e per gli altri due l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Palermo, ai domiciliari tre operatori di un centro per spastici: il video