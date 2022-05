"Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari": l’annuncio fa discutere

"Cercansi commesse diciottenni libere da impegni familiari". E’ il cartello apparso in un negozio di Asiago, in provincia di Vicenza. L’annuncio è stato notato da una turista, che ne ha denunciato il contenuto come discriminatorio. In un attimo, intorno al negozio, si è creata una bufera. Il cartello era stato esposto dai proprietari dell’attività, fratello e sorelli, che non hanno mai negato di volere delle ragazze giovani e molto flessibili.

"Se una donna ha famiglia - ha spiegato il titolare - è sposata o ha figli non l'assumiamo, perché un giorno sì e uno no se ne resta a casa". Intanto però il tam tam è partito e sono arrivate le condanne dei sindacati per un annuncio “che lede i diritti e la dignità delle donne”. Così sono stati contattati i vigili urbani, l’assessore al Commercio di Asiago, il segretario comunale. Non pochi hanno provato a far capire al commerciante che quel cartello era fuori luogo. Ma niente.

Alla fine è intervenuto l'Ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza, che ha multato per settemila euro i titolari dell'esercizio commerciale, contestando la violazione dell'articolo 27 del Codice delle pari opportunità, cioè il divieto di discriminazione all'accesso al lavoro.