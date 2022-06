"Cerchiamo autisti": l'azienda che offre un bonus di 5.000 euro ai nuovi assunti

"Germani Spa assume 50 autisti da integrare nel proprio organico. Verranno loro affidati autoarticolati nuovi di fabbrica con dotazioni di comfort e sicurezza di ultimissima generazione. Si offre possibilità di lavoro su base giornaliera o con trasferte prolungate, stipendio netto da 2.800 a 3.500 euro al mese. La proposta è valida dall'1 luglio al 31 luglio 2022: le assunzioni effettuate nel suddetto periodo beneficeranno di un premio pari a 5.000 euro. I candidati possessori delle certificazioni Adr avranno diritto a un premio pari a 6.000 euro. Disponibilità per appuntamenti anche nelle giornate di sabato e domenica. Chiamare lo 030 2160625".

È questo l'intero annuncio, testuale, pubblicato su Bresciaoggi dalla Germani Spa di San Zeno Naviglio, con 350 dipendenti una delle aziende leader (sul mercato italiano e internazionale) per il trasporto su gomma di sostanze chimiche liquide e solide, rifiuti industriali pericolosi e non pericolosi, per la gestione di attività rivolte al trasporto di gas criogenici.

I dettagli dell'offerta

Telefoni bollenti, così pare, già a poche ore dall'annuncio. Qualche dettaglio in più: Germani cerca "autisti", ovvero "uomini e donne abili e già dotati di patente dedicata CE - CQC". Allo stipendio (fino a un massimo di 3.500 euro al mese) sono da aggiungere la tredicesima e la quattordicesima. Il bonus di assunzione (da 5.000 a 6.000 euro) è un premio una-tantum. La certificazione Adr, infine, è il "patentino" (o meglio certificato di formazione professionale) per il trasporto di "merci pericolose". Sul fronte delle assunzioni, è da qualche anno che Germani ha attivato una e propria "Driver Academy" (info a questo link).