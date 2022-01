Violentata dal padre, ora aspetta un bambino da lui: fermato dalla polizia

Resta incinta dopo gli abusi commessi dal padre: l’orrore scoperto dalla polizia in un casolare nei campi di Cerignola dove si era stabilita una famiglia di origini romene. Tra loro, insieme ad alcuni minori, anche una ragazza incinta, la cui gravidanza sarebbe conseguenza dei reiterati abusi sessuali da parte di suo padre. Per il fatto, come spiega Foggiatoday, gli agenti del commissariato ofantino hanno sottoposto a fermo l’uomo, cittadino rumeno, gravemente indiziato dei reati di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia.

Il fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto a carico dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.