Assembramenti al concerto di Manu Chao, il sindaco sale sul palco: "Calmatevi o fermo il live"

C'è rabbia nelle parole del sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, che durante il concerto di Manu Chao ha fatto irruzione sul palco minacciando di fermare il concerto se non venivano rispettate le normi anti-covid. È successo ieri sera nella cittadina balneare in provincia di Roma. Verso la metà dello show, con un gran numero di spettatori che, tra balli e assembramenti, non rispettavano le norme anti-covid, il primo cittadino ha fatto irruzione sul palco rimproverando il pubblico.

"Ora basta- ha urlato- dobbiamo essere rispettosi della gente che è morta, se continuate con questo tipo di musica tra 3 minuti chiudiamo il concerto. Se non vi rimettete al vostro posto entro 3 minuti sospendiamo il concerto". L'iniziativa ha sorpreso lo stesso musicista che ha però invitato i presenti a mantenere la calma e al rispetto delle regole. Tuttavia gli spettatori sono ritornati al proprio posto solo dopo un secondo richiamo, questa volta della presentatrice dell'evento che ha avvertito nuovamente il pubblico: "Per favore tornate ai vostri posti o saremo costretti a sospendere il concerto definitivamente".