Cervo morto e smembrato riempito di veleno: una trappola mortale

Un cervo morto, smembrato dallo stesso animale selvatico che l'ha ucciso, un lupo oppure un orso. E che per questo motivo, forse con l'intento di far fuori il grande carnivoro che probabilmente frequenta la zona, è stato riempito di veleno. La carcassa avvelenata è stata poi lasciata inerme sulla strada, in balìa di qualunque animale in transito. È successo a Bagolino, piccolo comune in provincia di Brescia, lungo il sentiero che porta dalla Piana del Gaver al Monte Bruffione.

Gli agenti del distaccamento di Vestone della polizia provinciale sono prontamente intervenuti sul posto dopo una segnalazione. Con loro c'era anche il cane Sole, specialista nell'individuare e riconoscere i pericoli da esche killer e veleno. Il cervo morto, o meglio la sua carcassa, pare fosse stata riempita di lumachicida.

Se non intercettata e rimossa in tempo, quella carcassa sarebbe potuta diventare una vera trappola mortale.