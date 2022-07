Tenta di affogare una ragazza sconosciuta in mare: “Sei il demonio”

E’ stata bloccata dai carabinieri e sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio (tso) presso l’ospedale di Cetraro, nel Cosentino, una donna di 35 anni accusata di aver aggredito una ragazza mentre stava facendo il bagno a mare. La donna prima di tentare di affogare la ragazza ha urlato: "Sei il demonio". La giovane ragazza, che non conosceva e non aveva alcun rapporto con la donna, è stata salvata grazie all’intervento di alcuni bagnanti che poi hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Ieri la donna, coinvolta già in passato in episodi analoghi, aveva aggredito un uomo a Paola, nei pressi del santuario di San Francesco.