Si lega una cintura al collo per una challenge su TikTok: grave una bambina di 10 anni

La piccola è stata portata in condizioni critiche al Di Cristina di Palermo dove sarebbe entrata in arresto cardiorespiratorio. Il quadro clinico resta delicato

Una bimba di 10 anni si trova ricoverata da ieri all'ospedale Di Cristina di Palermo dove sarebbe arrivata, accompagnata dai genitori, in arresto cardiocircolatorio dovuto a un'asfissia prolungata. La bambina avrebbe partecipato a una pericolosa challenge su TikTok, uno dei social più in voga tra ragazzini e adolescenti, ma il suo cuore, come riporta 'Atuttamamma.net', si sarebbe fermato per alcuni interminabili minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario. Le sue condizioni restano però critiche.

Palermo, bimba ricoverata dopo una challenge su Tik Tok

Secondo una prima ricostruzione la bambina avrebbe raccolto una sfida che su Tik Tok viene chiamata "hanging challenge" e che prevede una prova di resistenza. Il gioco, racconta PalermoToday, consisterebbe nel legarsi una cintura attorno al collo e resistere il più possibile. La piccola avrebbe seguito i vari passaggi prima di restare asfissiata, trovandosi poi senza forze e cadendo per terra. I genitori della bambina per fortuna si sarebbero accorti quasi subito della situazione e in pochi secondi si sono preparati per correre con la figlia verso il pronto soccorso.

Il quadro clinico della bambina, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di via dei Benedettini, è tuttavia delicato. La piccola tuttora lotta tra la vita e la morte. I medici hanno eseguito un elettroencefalogramma e altri esami ma i primi risultati non sarebbero apparsi incoraggianti. Per il momento sull'accaduto c'è il massimo riserbo. La direzione sanitaria è in contatto con le forze dell'ordine che dovranno ricostruire le varie fasi dell'incidente e chiarire i contorni della vicenda.

Tik Tok: quando una challenge diventa pericolosa

Non è la prima volta che una challenge su Tik Tok si traforma in tragedia. Lo scorso settembre Chloe Phillips, 15enne di Oklahoma City, negli Stati Uniti,,è deceduta a causa della Benadryl Challenge, una sfida che chiede agli utenti di riprendersi mentre si assume il Benadryl appunto, un farmaco antistaminico. I giovani utenti poi si filmano mentre continuano ad ingerire il farmaco, fino a quando non inizia a provocare allucinazioni. Un'altra sfida al limite è lo skullbreaker challenge, che prevede che uno o due giovani facciano lo sgambetto a un coetaneo per farlo cadere all'indietro e battere con violenza la testa.