Chiama per farsi consegnare la cena di Capodanno, ma al posto del rider arrivano i rapinatori

Nella sera di Capodanno un anziano residente a Grugliasco (Torino) è stato rapinato da alcuni malviventi che si sono finti fattorini in procinto di consegnargli del cibo. Come ha raccontato ai carabinieri, dopo aver fatto alcune commissioni, nel pomeriggio l'uomo aveva infatti ordinato alcune pietanze per il cenone del 31 dicembre. Secondo quanto ricostruito dai militari, i ladri potrebbero aver ascoltato la telefonata del pensionato, che probabilmente da giorni era tenuto d'occhio.

Come riporta TorinoToday, i responsabili hanno quindi suonato alla porta presentandosi come rider e, entrati in casa, hanno minacciato il pensionato intimandogli di consegnargli denaro, un paio di orologi e un bracciale. Una volta raccolti i preziosi sono fuggiti via senza incontrare ostacoli. Sull'accaduto proseguono le indagini da parte dei carabinieri.