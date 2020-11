Chiara Cringolo, la giovane mamma di 21 anni morta per complicazioni legate al coronavirus

Lascia un bimbo di piccolo di appena 13 mesi. “Questa morte testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia di popolazione, ma può coinvolgere ciascuno di noi a qualsiasi età”, dice il sindaco di Romano Canavese, dove risiedeva

Ventuno anni appena, mamma di un bimbo piccolo di 13 mesi, Chiara Cringolo è morta ieri per complicanze legate all'infezione da coronavirus all’ospedale Molinette di Torino, dove era ricoverata da venti giorni.

A rivelarlo è stato il sindaco di Romano Canavese, il comune della città metropolitana di Torino dove la giovane risiedeva. “Una notizia molto brutta, che ci lascia attoniti e ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da vicino e con grande dolore”, dice il sindaco Oscarino Ferrero in una nota pubblicata sul sito dell’amministrazione comunale. “Purtroppo questa morte testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia di popolazione, ma può coinvolgere ciascuno di noi a qualsiasi età”.

Chiara Cringolo, il dolore di Romano Canavese per la morte della giovane mamma

La diagnosi lo scorso 21 ottobre, all’ospedale di Ivrea, dopo che la ragazza aveva accusato tosse e sintomi influenzali, scrive Repubblica. Il coronavirus aveva provocato a Chiara una polmonite bilaterale. La giovane era stata portata in terapia intensiva alle Molinette. Sembrava fosse migliorata, poi venerdì il suo quadro clinico è rapidamente peggiorato e per lei non c’è stato più nulla da fare.

A Romano Canavese i positivi sono attualmente trenta, “fra cui un’altra persona ricoverata in terapia intensiva”. Il sindaco ha invitato tutta la popolazione “a rimanere attenti e responsabili” e a non lasciarsi “sopraffare dal dolore e dalla paura”, invitando tutti “a reagire con forza e determinazione, rispettando le indicazioni sanitarie di sicurezza e le disposizioni che ci vengono imposte per la salvaguardia della nostra salute. Riuscirremo certamente a uscire da questo frangente più forti e responsabili”.