Chiara Meoni muore a 18 anni: era la figlia di Fabrizio

La notizia lascia attonita Castiglion Fiorentino. Chiara, la figlia 18enne di Fabrizio Meoni, è morta nelle scorse ore dopo aver lottato negli ultimi mesi contro una grave malattia che non le ha lasciato scampo. Fabrizio Meoni, il campione di moto, era morto nel 2005 durante la Parigi-Dakar che lo aveva visto vittorioso due volte.

Il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, da sempre molto vicino alla famiglia del motociclista scomparso mentre gareggiava nella Parigi Dakar nell'orami lontano 2005, ha indetto per domani il lutto cittadino. La notizia si sta diffondendo tra amici e conoscenti, tra i cittadini di Castiglioni e della provincia di Arezzo lasciando attoniti tutti. Perché conoscere le gesta e il cuore di Fabrizio aveva di conseguenza fatto conoscere a tutti la sua famiglia unita in vita e unita anche nel momento del dramma della morte di Meoni, quando la piccola Chiara aveva appena 3 anni.

Il funerale si terrà domani, domenica 23 maggio, alle 16 all'ex campino della Chiesa dei Rivaio a Castiglion Fiorentino.

Commovente il messaggio che Mario Agnelli ha lasciato su Facebook per la scomparsa di Chiara. Una piccola lettera piena di dolore, accompagnata da una bellissima foto della ragazza, con la quale annuncia appunto la decisione di indire per la giornata di domani il lutto cittadino a Castiglion Fiorentino.

Cara Chiara, sapevi di aver avuto un padre leggendario e adesso spero che tu possa correre assieme a lui. Hai avuto però anche una madre e un fratello straordinari che hanno dimostrato di essere speciali esattamente come Fabrizio e sai perfettamente a cosa mi riferisco. In quanto a me e alla mia promessa non mantenuta, ti chiedo di perdonarmi perché non sono stato in grado di fare quello che ti avevo detto e di cui ero anche tenacemente convinto. Adesso cercando di contenere il nostro dolore e non sarà per niente facile perché anche per me nulla sarà come prima, proclamo per l'intera giornata di domani il lutto cittadino della tua amata Castiglioni. Grazie del tuo sorriso anima bella e vola più in alto del cielo.