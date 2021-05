Tragica carambola, lo schianto nel sottopassaggio è devastante: muore una ragazza di 21 anni

Chiara Ziami ha perso la vita. Gravissima un'amica. Un minivan adibito al trasporto passeggeri, uno scooter Yamaha Majesty 400 e una Fiat Panda si sono scontrati mentre percorrevano il sottopasso all'altezza di piazza Einstein in direzione Villabate a Palermo

Una ragazza di 21 anni è morta lunedì sera in un gravissimo incidente stradale avvenuto in viale Regione Siciliana a Palermo. L'impatto è avvenuto all'altezza del sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci e ha coinvolto più mezzi, con un'auto che si è capovolta finendo sullo spartitraffico che divide le due carreggiate, che sono state chiuse dai vigili urbani.

La carambola di mezzi ha coinvolto anche un van e uno scooter di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia. Un minivan adibito al trasporto passeggeri, uno scooter Yamaha Majesty 400 e una Fiat Panda si sono scontrati mentre percorrevano il sottopasso all'altezza di piazza Einstein in direzione Villabate. Una vettura, nell'impatto, si è capovolta. Sulla Panda viaggiavano due ragazze, una purtroppo è morta: aveva 23 anni, si chiamava Chiara Ziami. L'altra passeggera invece è stata rianimata sul posto e si trova ricoverata in condizioni gravissime in ospedale. Altre persone sono rimaste ferite. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118.