Trovato cadavere carbonizzato nel parcheggio di un campo sportivo

Macabra scoperta a Chiani, in provincia di Brescia. Il cadavere di un uomo, completamente carbonizzato, è stato trovato nel parcheggio del campo sportivo situato nel centro storico della cittadina franciacortina, accanto ad un’auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari e la polizia locale per gli accertamenti del caso. Non si conosce ancora l’identità dell’uomo. Al via le indagini: gli inquirenti stanno raccogliendo le testimonianze di chi vive nella zona, dove sono presenti anche numerose telecamere di videosorveglianza. Potrebbe trattarsi di un gesto stremo, ma per il momento nessuna ipotesi può essere scartata.