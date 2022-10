Tentato stupro su una donna di 70 anni: si difende con un morso e viene presa a pugni

Attimi di pura follia domenica sera all'uscita dall'ospedale di Chiari, nel Bresciano, dove un giovane di 34 anni, di origini rumene e già noto alle forze dell'ordine, avrebbe tentato di violentare una donna over 70 residente in paese. L'uomo era stato da poco dimesso dal nosocomio a seguito di accertamenti per ubriachezza, mentre la donna era andata in ospedale a trovare suo marito.

A riportare i fatti è BresciaToday. Secondo quanto ricostruito, il 34enne sarebbe entrato nell'auto della vittima (quando lei era già dentro) salendo a bordo dal lato passeggero, quindi avrebbe cercato di abusare della donna allungando le mani sotto la gonna. La donna però ha reagito mordendo il suo aggressore che per tutta risposta l'avrebbe colpita con un pugno al volto.

Nonostante le ferite la donna non si è persa d'animo e ha subito allertato il 112. È stata medicata in ospedale e dimessa: la prognosi è di 30 giorni. Decisivo il riconoscimento fotografico del 34enne in fuga, come detto già "schedato": è stato infine beccato dai carabinieri in territorio di Palazzolo. È già stato trasferito in carcere, in attesa della convalida (attesa nelle prossime ore): è accusato di lesioni e di tentata violenza sessuale.