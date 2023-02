Chiede di andare in bagno e fugge dalla cella di sicurezza

Maglione verde e pantaloni grigi a piedi nudi e con una vistosa ferita alla gamba un ragazzino minorenne di origine tunisina è in fuga da sabato notte dopo essere evaso da una cella di sicurezza del comando della polizia locale di Padova. Avrebbe utilizzato la scusa di dover andare in bagno per poi divincolarsi dal controllo degli agenti e accelerare il passo correndo verso la stazione.

Già noto alle forze dell'ordine per una serie di precedenti il 17enne era stato fermato venerdì sera dopo un normale controllo dagli agenti della polizia locale in attesa di essere trasferito in una struttura per minori di Roma.

Non ha avuto bisogno di chissà quale fuga spettacolare: è riuscito a scappare da una delle porte del comando.