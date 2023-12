Chiede l'elemosina vestito da Babbo Natale e picchia una suora

Altro che spirito natalizio. Un uomo vestito da Babbo Natale ha aggredito con rabbia per due volte durante la messa una suora della congregazione delle Canossiane. È successo nella giornata di Natale a Schio, nel Vicentino.

L'uomo è andato in escandescenza mentre faceva l'elemosina durante il concerto, cosa che gli era stata proibita in precedenza. L'aggressore aveva già ricevuto in precedenza un pacco alimentare dalla suora che ha aggredito.