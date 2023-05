A 38 anni chiede i soldi ai genitori, loro dicono "no": li picchia e distrugge casa

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Breno, comune in provincia di Brescia, al termine di una violenta aggressione nei confronti dei suoi genitori. Il giovane, in preda a quello che non sarebbe stato il primo raptus del genere, avrebbe aggredito la madre e il padre dopo il diniego di questi ultimi alla sua ennesima richiesta di soldi.

Il rifiuto avrebbe così scatenato la sua furia: urla, minacce e spintoni, oltre a vari danneggiamenti alla casa e agli arredi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: il giovane è stato immobilizzato, trasferito in caserma e arrestato. Dopo aver passato la notte in guardina, in attesa della direttissima, è stato trasferito in tribunale a Brescia, dove il giudice ne ha poi convalidato l'arresto, disponendo la detenzione in carcere.

Il 38enne è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione.